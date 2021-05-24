تصريح مقلق من الصحة العالمية: وباءاكثر فتكا من كورونا ولا خيار سوى المواجهة!

2021/05/24 | 16:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO) تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، عن مواجهة البشرية "عاجلا أم آجلا" جائحة جديدة أكثر خطورة من الجائحة الحالية.

وقال في افتتاح الدورة الـ 74 لمنظمة الصحة العالمية: "سوف يظهر فيروس آخر وسيكون أكثر عدوى وفتكا من هذا الفيروس (كورونا)".

وبحسب رئيس المنظمة، فإن مكافحة الفيروسات تظهر أن الدول يجب أن تتعاون مع بعضها بعضا، ولا تتنافس.

وخلص غيبريسوس إلى القول: "في الواقع، نحن أمام خيار: العمل معًا أو أن نكون غير محميين".

وتنعقد جمعية الصحة العالمية من 24 مايو/ ايار إلى 1 يونيو/ حزيران في شكل افتراضي عبر الفيديو.

والموضوع الرئيسي للدورة الرابعة والسبعين للجمعية، هو ضرورة إنهاء الوباء الحالي في أقرب وقت ممكن، والاستعداد للوباء القادم من خلال بناء عالم أكثر صحة وأمانا وأكثر عدلا.

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