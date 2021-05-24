استهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد العراقية.. والتحالف يحقق في الهجوم

2021/05/24 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق، واين ماروتو، الاثنين، إن قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت لهجوم صاروخي من دون وقوع إصابات.

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