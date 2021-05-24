الاعلام الامني: سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط قاعدة الاسد بالانبار

2021/05/24 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الإعلام الأمني، الإثنين، سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان أنه “بالساعة 1350 سقط صاروخ نوع كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار”، مبينة أن “الصاروخ لم يسبب “خسائر تذكر”.

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