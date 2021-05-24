خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً حول هجوم قاعدة عين الأسد

2021/05/24 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني=============بالساعة ١٣٥٠ سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محيط قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، دون خسائر تذكر ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.





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