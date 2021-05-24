مقابل شرط واحد.. سعودي يعفو عن قاتل ابنه قبل ساعات من إعدامه

2021/05/24 | 16:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مواقع إلكترونية محلية، الاثنين، أن مواطنا سعوديا قد عفا عن قاتل ابنه قبل ساعات قليلة من تنفيذ حكم الإعدام بالمدان.

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