مع تخفيض عدد الفحوصات.. العراق يسجل اكثر من 4100 اصابة بكورونا و24 وفاة

2021/05/24 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق، اليوم الاثنين، ارتفاعاً

بعدد اصابات كورونا في البلاد، خلال آخر

24 ساعة ماضية، في الوقت الذي خفّضت

وزارة الصحة من عدد الفحوصات المختبرية

لتشخيص الإصابات بكورونا خلال اليوم

الماضي.

للحصول ع

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