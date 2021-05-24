الصحة العالمية تتوقع ظهور فيروس قاتل أخطر من كورونا

2021/05/24 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لمنظمة الصحة

العالمية (WHO) تيدروس أدهانوم غيبريسوس،

اليوم الاثنين، أن البشرية ستواجه

"عاجلاً أم آجلاً" جائحة جديدة أكثر

خطورة من الجائحة الحالية.

وقال في افتتاح الدورة الـ 74 لمنظم

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