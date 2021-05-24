2021/05/24 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الداخلية يترأس اجتماعاً أمنياً لقادة شرطة المحافظات ==============ترأس وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، اجتماعاً أمنياً بحضور السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، ضم قادة الوزارة وجميع قادة شرطة المحافظات والدوائر التخصصية كافة، والدوائر التي لها تماس مباشر مع المواطنين، بينها الشرطة المجتمعية وشؤون العشائر.وجرت خلال هذا الاجتماع مناقشة الخطط الامنية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين.واكد السيد الوزير على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع مناطق البلاد، وتعزيز الثقة بين رجل الأمن والمواطن وتفعيل دور شرطة المرور. كما وجه سيادته بعدد من التعليمات التي من شأنها تطوير العمل الأمني وتعزيز الاستقرار....................المكتب الاعلامي لوزير الداخلية

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