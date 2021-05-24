2021/05/24 | 17:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يرأس اجتماعا امنياً لقادة شرطة المحافظات

ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الإثنين، اجتماعاً أمنياً بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، ضم قادة الوزارة وجميع قادة شرطة المحافظات والدوائر التخصصية كافة، والدوائر التي لها تماس مباشر مع المواطنين، بينها الشرطة المجتمعية وشؤون العشائر

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ،انه "جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة الخطط الامنية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين".

واكد الوزير على "تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع مناطق البلاد، وتعزيز الثقة بين رجل الأمن والمواطن وتفعيل دور شرطة المرور".

كما وجه بعدد من التعليمات التي من شأنها تطوير العمل الأمني وتعزيز الاستقرار.

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