هجوم جديد على

2021/05/24 | 17:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تعرضت قاعدة عين الأسد، الإثنين، إلى هجوم صاروخي جديد لم يسفر عن خسائر، فيما سقط أحد الصواريخ على حي سكني في ناحية البغدادي، غربي الأنبار.

وقالت منصات "ولائية" نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المقربة من الفصائل"، 24 آيار/مايو، إنّ "القاعدة استهدفت بصاروخين من نوع فلق، حققا إصابات مباشرة، وأسفرا خسائر بشرية ومادية".

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لكن قيادة العمليات المشتركة نفت بدورها تسجيل إصابات أو أضرار، مؤكدة أنّ الهجوم وقع في الساعة 1:50 دقيقة ظهرًا، دون الإشارة إلى موقع الإطلاق أو الجهة المنفذة.

فيما قال القيادي في الحشد العشائري في محافظة الأنبار، قطري السمرمد، في تصريح مسجل، إنّ "أحد الصواريخ التي أطلقت على القاعدة سقط على حي سكني قرب منازل العوائل في ناحية البغدادي".

وأضاف السمرمد، أنّ "قوة أمنية تحركت إلى الموقع"، فيما وصف هذا النوع من الهجمات بـ "المستهجن والمرفوض".

في الأثناء، أصدر التحالف الدولي بيانًا حول الهجوم، مشيرًا إلى عدم تلقي تبليغ حول إصابات أو أضرار، مشددًا أنّ "‏كل هجوم ضد حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".

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