عمر شيخ موس: لاهور شيخ جنكي يذكرني بشباب مام جلال

2021/05/24 | 17:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السياسي الكوردي الشهير وأحد مؤسسي الاتحاد الوطني الكوردستاني عمر شيخ موس، انه كان هناك مطلب كبير داخل القاعدة الجماهيرية للاتحاد الوطني وحركة التغيير من اجل التعايش والتحالف، مضيفا ان الحزبين هما الضامن للديمقراطية وحرية التعبير وحرية العمل السياسي في اقليم كوردستان.

وفي حوار مع صحيفة (هاولاتي) الكوردية في عددها الصادر اليوم الاثنين قال عمر شيخ موس، "عندما ارى لاهور شيخ جنكي اتذكر شباب مام جلال عندما يخرج للناس ويبدي محبته للناس ومن ناحية الخطاب والموقف لدى شيخ جنكي مكانة جماهيرية ونوع من الكاريزما.



الناس يحبونه وبامكانه جذب الناس اليه.



اختيار لاهور شيخ جنكي رئيسا لـ "تحالف كوردستان" يؤثر في زيادة اصوات الاتحاد الوطني الكوردستاني".

واضاف السياسي الكوردي عمر شيخ موس، "بعد اجراء الاستفتاء تم اضعاف مكانة الكورد امام العراق وتركيا وايران وحتى لا يقوم السياسيون والاحزاب بحل المشاكل الداخلية من اجل الوحدة، فانه لن يكون بامكانهم المحافظة على كيان اقليم كوردستان".

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