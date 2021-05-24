النفط توضح بشأن التسعيرة الجديدة ومدتها الزمنية

2021/05/24 | 17:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة النفط، الاثنين، أن تسعيرة النفط العراقي المعتمدة، تسعيرة شهرية وليست يومية، مشيرة الى ان قرارات رفع القيود التدريجية عن الكثير من النشاطات في الدول الأوروبية، انعكس ايجابا على الاستهلاك وحركة الأسواق النفطية العالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح صحفي، اليوم (24 آيار 2021) إن "وزارة النفط عبرت عن أملها وتفاؤلها باستقرار أسعار النفط خلال الفترة المقبلة حسب التوقعات بعد قرار رفع القيد التدريجي عن الكثير من النشاطات في الدول الأوروبية وغيرها"، مبينا أن "ذلك ينعكس ايجابيا على الاستهلاك وحركة الأسواق النفطية العالمية".

وأضاف ان "الحظر أدى إلى الركود الاقتصادي، لكن اتخاذ الإجراءات أدى الى تحسن أسعار النفط واستقرار الاسواق النفطية العالمية"، مشيرا الى أن "التسعيرة المعتمدة للنفط العراقي شهرية وليست يومية".

ودعا "وسائل الإعلام والمحللين الى عدم الوقوع في اشكالية المتغيرات اليومية بأسعار النفط وانعكاساتها على أسعار النفط العراقي"، مشددا على "عدم الترويج لبعض التكهنات الفردية لاسيما التي تتعلق بأسعار النفط".

واوضح، أن "العقود المبرمة بين شركة سومو والشركات العالمية هي عقود شهرية وليست بيعا يوميا"، مؤكدا "مراجعة الاحصائية التي تصدرها الوزارة شهريا والتي تتضمن كميات النفط المصدرة سواء في الجنوب أم الشمال ومعدل سعر البرميل".

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