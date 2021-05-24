2021/05/24 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات للوافدين الموجودين خارج المملكة من مواطني الدول التي تم تعليق السفر منها بسبب كورونا، وذلك من دون دفع أية رسوم خاصة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. قرار بشأن إقامات وتأشيرات الوافدين والزوار من دول معينة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. قرار بشأن إقامات وتأشيرات الوافدين والزوار من دول معينة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).