راموس يعلق على استبعاده من منتخب بلاده

2021/05/24 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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علق قائد ريال مدريد سيرجيو راموس ،اليوم الاثنين، على قرار لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، باستبعاده من القائمة النهائية للاروخا التي ستشارك في نهائيات يورو 2020 هذا الصيف.

وقال راموس، خلال رسالة نشرها على حسابه الشخصي على “تويتر”: “بعد أشهر قليلة صعبة، وموسم غريب، عكس أي موسم عشته في مسيرتي يأتي اليورو”.

وأضاف: “لقد كافحت وعملت يوميا، بدنيا وذهنيًا لأتمكن من الوصول إلى كامل جاهزيتي لريال مدريد والمنتخب الوطني، لكن الأمور لا تسير دائمًا بالطريقة التي نتمناها”.

وتابع راموس: “إنه يؤلمني ألا أكون قادرًا على مساعدة فريقي، وعدم اللعب لإسبانيا، ولكن في هذه الحالة فإن أفضل شيء أفعله هو الراحة والتعافي التام والعودة العام المقبل، رغم أنه من المؤلم عدم تمثيل بلدي”.

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