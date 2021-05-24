وزير الخارجية: هناك تأثير متبادل بين أمن العراق الداخليّ والحالة الإقليميّة والعالميّة

2021/05/24 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الخارجيّة يُلقي محاضرة في جامعة الدفاع الوطنيّ للدراسات العسكريّة العليا

ألقى فؤاد حسين وزير الخارجيّة العراقيّة محاضرة بعنوان: (السياسة الخارجيّة العراقيّة في ظلّ مُتغيّرات البيئة الإقليميّة والدوليّة) في كلية الدفاع الوطنيّ بجامعة الدفاع للدراسات العسكريّة العليا، بحضور الفريق الركن سعد مزهر محسن العلاق رئيس الجامعة، واللواء البحري الركن أحمد عمران عبد الجنابي عميد كلية الدفاع الوطني، واللواء طيار ركن عقيل مصطفى مهدي المعاون العلمي لرئيس الجامعة، وعددٍ من ضباط ومراتب الجامعة، والطلبة الدارسين في كلية الدفاع الوطني الدورة (24).وأكّد السيّد الوزير خلال المحاضرة التي القاها سعي وزارة الخارجيّة بكلّ جدّ لإبرام علاقات مع جميع دول العالم وفق مبدأ عدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة، وبعيداً عن سياسة المحاور.مُبيِّناً: أنَّ هناك تأثيراً متبادلاً بين أمن العراق الداخليّ والحالة الإقليميّة والعالميّة؛ لذا طالما كانت الخارجيّة في حراكها الدبلوماسيّ تعمل بالشكل الذي يحفظ سيادتنا، وأمننا من التصدُّع.مُشيراً إلى حالة التوتر في المنطقة، والاستقطابات التي تواجه خارطة العلاقات الدوليّة، إلا أنّ العراق أعاد بناء العلاقات على أساس المصالح المُشترَكة والمخاطر المُشترَكة، مُشدِّداً: حافظنا على علاقات جوار مُحترَمة، مُبيّناً: ما يربط العراق بدول المنطقة خاصّة، ودول العالم عامة مجموعة مصالح ذات طابع اقتصاديّ، علاوة على ستراتيجيّة دوليّة مُهمّة وهي مواجهة المخاطر المُشترَكة ومنها: الإرهاب.كما تناول في المحاضرة نقاط الاهتمام في مجال العلاقات الخارجيّة، ومواقف العراق إزاء القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، ومنها الأزمات في بعض الدول العربيّة، والتوتر الإيرانيّ-الأميركيّ.

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