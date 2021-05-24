2021/05/24 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

رحب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بتمديد الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش على المنشآت الإيرانية.

وكتب أوليانوف على "تويتر" اليوم الاثنين: "اتخذت طهران اليوم قرارا يستحق الإشادة بالتمديد لمدة شهر واحد.



هذا سيساعد في الإبقاء على الجو الإيجابي في مفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة وسيسهل التوصل إلى نتيجة ناجحة في الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاتفاق النووي".

وفي وقت سابق اليوم أعلن مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة الذرية كاظم غريب أبادي أن طهران أخطرت الوكالة بقرار تمديد اتفاق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا ترحب بتمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا ترحب بتمديد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).