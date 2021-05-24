بعد 15 دقيقة على ارتكاب الجريمة.. شرطة بغداد تلقي القبض على اثنين من الجناة

2021/05/24 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشرطة الاتحادية، الاثنين، القاء القبض على اثنين من الجناة بعد 15 دقيقة من ارتكابهما لجريمة قتل في بغداد.

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وذكر بيان للشرطة، تلقى "ناس"، نسخة منه، (24 أيار 2021)، أنه "بعد ورود معلومات دقيقة، عن وقوع جريمة قتل في "منطقة الغرير" شمال شرقي بغداد ، شرعت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهد الاستخباري وبناءً على معلومات استخبارية وعمليات تحري وجمع المعلومات وتتبع عمل كاميرات المراقبة التي قادت إلى إلقاء القبض على اثنين من الجناة بعد 15 دقيقة فقط من ارتكابهما جريمة قتل".

وأضاف أنه "تم ضبط سلاح الجريمة حوزتهما وهو مسدس محور داخل "تك تك"، تم تسليمهما مع المضبوطات الى جهة الطلب اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

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