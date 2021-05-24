النظام السياسي .. تحليل وتفكيك بنية الدولة المخزنية - سعيد الوجاني

2021/05/24 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني عندما نتحدث عن النظام السياسي ضمن الأنظمة السياسية ، فان اول شيء يتبادر الى الذهن ، هو السؤال عن تعريف وعنونة النظام السياسي المقصود بالتحليل والمعاجلة ...



وعندما نقول الأنظمة السياسية ..



يعني ان هناك عدة أنظمة سياسية ، وليس هناك نظام سياسي واحد كنموذج عن الأنظمة الموجودة في العالم ...



لكن ضمن هذا التعدد في الأنظمة السياسية المتجانسة ، والأنظمة السياسية الغير متجانسة ، والتي تحتفظ بخصائص خاصة بها ......





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