النفط العراقية: العقود المبرمة مع الشركات العالمية شهرية وليست بيعاً يومياً

2021/05/24 | 17:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن تسعيرة النفط العراقي المعتمدة شهريةٌ وليست يوميةً، مبينةً أن العقود المبرمة مع الشركات العالمية شهرية.وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "وزارة النفط عبَّرت عن …

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