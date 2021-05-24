الداخلية تعقد اجتماعا امنيا موسعا وتصدر توجيهات

2021/05/24 | 17:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي اجتماعا امنيا لقادة شرطة المحافظات والوزارة، الاثنين، لمناقشة الخطط الامنية والاستخباراتية وتفعيل دور المرور.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى موقع NRT نسخة منه، اليوم (24 ايار 2021) نسخة منه، انه "ترأس وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، اجتماعا أمنيا بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، ضم قادة الوزارة وجميع قادة شرطة المحافظات والدوائر التخصصية كافة، والدوائر التي لها تماس مباشر مع المواطنين، بينها الشرطة المجتمعية وشؤون العشائر".

واضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطط الامنية وتكثيف الجهود الاستخبارية والميدانية لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين".

واوضح، ان "الوزير اكد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع مناطق البلاد، وتعزيز الثقة بين رجل الأمن والمواطن وتفعيل دور شرطة المرو".

كما وجه الوزير عددا من التعليمات التي من شأنها تطوير العمل الأمني وتعزيز الاستقرار.

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