الفتح يعلق بشأن 'استرداد عائدات الفساد' وموقف البرلمان منه

2021/05/24 | 17:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب عن تحالف الفتح، عامر الفائز، الاثنين، ان مشروع قانون "استرداد عائدات الفساد" سيمرر بسلالة داخل البرلمان، وسيدخل حيز التنفيذ بسرعة، لما له من أهمية في محاربة الفاسدين وسراق المال العام.

وذكر الفائز، في تصريح لـNRT اليوم، (24 ايار 2021)، ان "المشروع سيأخذ طريقه التشريعي بسرعة عند وصوله إلى مجلس النواب"، مبينا انه "تضمن طلب العراق بتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد وتهريب الأموال ولا يعتبر الامر تدخلا في الشؤون العراقية".

وفي أمس الاحد، قدم رئيس الجمهورية، برهم صالح، مشروع قانون لـ"استرداد عائدات الفساد"؛ لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة.

وقال صالح في كلمة، إن "مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ويتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها".

وأوضح، ان "العراق خسر بسبب الفساد أموالا طائلة، حيث بلغت قيمة خسارته ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد".

وكشف رئيس الجمهورية، ان "150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003"، مبينا بالقول انه "لا يمكن التعامل مع الفساد محليا".

وأشار صالح، إلى أن "مشروع القانون أعلاه يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية".

ودعا، إلى "تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد"، مشددا أن "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، ولا يقل خطورة عن الإرهاب"، لافتا إلى أن "ملايين طائلة من الدولارات لا سيما من قطاع النفط هربت إلى الخارج".

وفي ما يلي نص الكلمة:

"بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم إلى مجلس النواب الموقر بمشروع قانون "استرداد عوائد الفساد"، حيث يسعى مشروع القانون لتعزيز عمل الدولة العراقية لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، ونأمل من مجلس النواب مناقشة المشروع وإغناءه، وإقراره للمساعدة في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة التي حرمت أبناء شعبنا من التمتع بثروات بلدهم لسنوات طويلة.

إن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ليكون إلى جانب الجهد القائم من المنظومة القانونية والمؤسسات ذات العلاقة، خطوة في طريق مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وتوفير الدعم للمؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها في سبيل الحد من آثارها التي تهدد حاضر البلد ومستقبله.

لقد واجه بلدنا خلال السنوات الماضية ظاهرة الفساد الخطيرة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالعنف والإرهاب، وبينما نجحنا في مواجهة الإرهاب عسكريا بقوة وإرادة شعبنا وبتضحيات قواتنا بكافة تشكيلاتها، فان تحدي الفساد لا يقل خطورة، حيث يسعى لإدامة وضعه وتغذية العنف والانقسامات وتهديد السلم المجتمعي، والتأثير على الإرادة الحرة للعراقيين.

الفساد ظاهرة عابرة للحدود، خسر العراق بسببها أموالا طائلة تقدر بالمليارات، وتخمن إحصاءات وبيانات حكومية ودولية أن مجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 يقارب ألف مليار دولار، وهناك معطيات ومؤشرات تخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج.

هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بان تضع البلد في حال أفضل.



ولا يمكن التعامل معها في الإطار المحلي فقط، وفي هذا الصدد يسعى مشروع القانون لاسترداد هذه الأموال عبر إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة.

وهنا أكرر دعوتنا، والتي سبق أن تقدمنا بها إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش.



حيث لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله المستندة على أموال الفساد بوصفها اقتصادا سياسيا للعنف، إذ أن الفساد والإرهاب مترابطان متلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر.

الفساد عدو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يسرق قوت الناس وأرزاقهم، ويعطل إرادة الشعب في التقدم والبناء، ويمنع فرص التنمية والازدهار والتقدم، وبسببه خرجت جموع الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن..



وطن يخلو من الفساد، ثرواته محمية ومسخرة لخدمة الشعب ورفعة الوطن.

هذا يفرض علينا جميعا، مؤسسات رسمية وفعاليات اجتماعية ومدنية، وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة هذه الآفة، وعدم التهاون في مواصلة طريق الإصلاح من أجل دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها.

إن تحقيق هذا الهدف النبيل هو أعظم تقدير لتضحيات الشهداء من أجل هذا البلد الكريم.



العراقيون يستحقون الأفضل، وبذلوا التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

A.A

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