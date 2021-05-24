2021/05/24 | 17:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، الاثنين، بالدور الذي لعبته مصر وقطر والأردن وأطراف أخرى لم يسمها للتوصل إلى وقف النار بين حركة حماس وإسرائيل، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن دعوة الأطراف إلى واشنطن أو إلى أي مكان آخر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. مسؤول أميركي: من السابق لأوانه الحديث عن دعوة الأطراف إلى واشنطن) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. مسؤول أميركي: من السابق لأوانه الحديث عن دعوة الأطراف إلى واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).