صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  501 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/24 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 501 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 342 الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 501 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

159 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 61 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 33 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 78 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 32 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 24 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 75 حالة من خلال الرصد الوبائي

159حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

27حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

22 حالات في منطقة البلديات

5 حالات في المستنصرية

5 حالات في الامين

7 حالات في المدائن

5 حالات في العبيدي

6 حالة في منطقة بغداد الجديدة

6 حالات في النهروان

5 حالات في الكرادة

3حالات في الدورة

5 حالات في منطقة شارع فلسطين

5 حالات في منطقة الحسينية

9 حالات في منطقة الشعب

5حالات في منطقة الزعفرانية

5حالات في منطقة المشتل

5 حالات في منطقة الاعظمية

3 حالات من منطقة جسر ديالى

3 حالات في منطقة الكفاح

3 حالات في منطقة الضباط

4 حالات في منطقة زيونة

4 حالات في منطقة الزوية

وحالتين في كل من المناطق التالية /الرشاد /البياع /السيدية /النهضة

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 160206 توفي منهم 1702 للاسف فيما اكتسب الشفاء 153624 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4900”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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