التحالف الدولي: تعرض قاعدة عين الأسد لقصف صاروخي ولا أنباء عن إصابات

أعلن التحالف الدولي إجراء تحقيق في القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الاسد غربي العراق.

وأكد المتحدث باسم التحالف واين ماروتو في تغريدة على تويتر، إن قاعدة عين الأسد الجوية تعرضت اليوم لقصف صاروخي ولم ترد بعده أنباء عن وقوع اصابات، مشيرا الى ان الهجوم قيد التحقيق ويتم الآن تقييم الضرر، في حين شدد ماروتو على ان أي هجوم على حكومة العراق وعلى حكومة كردستان والائتلاف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية.

Initial report: At 1335 local time, Ain Al-Asad Air Base (AAAB) was attacked by one rocket round.



No injuries reported.



Damage is being assessed.



The attack is under investigation, for more information see @SecMedCell or @IraqiSpoxMOD

— OIR Spokesman Col.



Wayne Marotto (@OIRSpox) May 24, 2021

