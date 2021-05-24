نائب يوضح حقيقة وصول قوة تركية جديدة إلى نينوى- عاجل

2021/05/24 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفى مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى غياث سورجي، الاثنين، وصول قوة تركية جديدة إلى قاعدة بعشيقة الواقعة شرقي مدينة الموصل.

وقال سورجي في حديث لـ(لبغداد اليوم) إن "هناك تبادلا للقوات التركية الموجودة في بعشيقة وهو إجراء طبيعي حيت تنزل قوة ويتم استبدالها بقوة أخرى".

وأضاف أن "الوضع في قاعدة بعشيقة طبيعي جدا ولاتوجد أي تعزيزات عسكرية ومايجري من إطلاقات وسماع أصوات هي تدريبات عادية ويومية يقوم بها الجيش التركي على جبل بعشيقة".

هذا وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت لوصول تعزيزات عسكرية من الجيش التركي إلى قاعدة بعشيقة الواقعة في محافظة نينوى، بعد القصف الأخير الذي طال القاعدة قبل أسابيع.

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