2021/05/24 | 18:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن القاء القبض على متاجر بالاسلحة وبحوزته عدد كبير من الاسلحة والاعتدة في بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 أيار 2021)، أنه "تنفيذاً لأوامر وزير الداخلية، وبتوجيه من قائد قوات الشرطة الاتحادية بمتابعة المتاجرين بالأسلحة غير المرخصة وحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية عملية أمنية لتفتيش منطقة "الحواسم" في الشعلة ببغداد".

وأضاف أنه "بعد البحث والتحري تمكنت القوة المنفذة من إلقاء القبض على الهدف المطلوب ( ل ، ع ، ن ) وتم العثور على عدد كبير من الاعتدة والاسلحة كان يخفيها المتهم في مرعى حيوانات تابع الى داره ، وقد اسفرت هذه العملية عن ضبط ( بندقيتان كلاشنكوف ، حشوة قاذفة RBG7 عدد34 ، مخازن بندقية كلاشنكوف فارغ عدد4 ، عتاد بندقية كلاشنكوف 132 اطلاقة ، درع ، أخمص بندقية ، صاروخ قاذفة عدد25 ، ناظور عدد2 ، رمانة مختلف الأنواع عدد10 ، صاعق رمانة عدد2 ، عتاد سلاح 12.5 عدد 125 )".

وفي ذات السياق، أشار البيان الى أن "اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية قد نفذ عملية اخرى لتفتيش منطقة "حي الحسين" ببغداد اسفرت عن العثور على (مسدس مختلف الانواع عدد 3 ، بندقية مختلف الانواع عدد 3 ، ناظور ، 58 إطلاقة ، مخزن واخمص بندقية كلاشنكوف )تم التعامل مع المضبوطات اصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخفاها في مرعى حيوانات.. الشرطة تضبط تاجر أسلحة في أحد مناطق ’الحواسم’ ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخفاها في مرعى حيوانات.. الشرطة تضبط تاجر أسلحة في أحد مناطق ’الحواسم’ ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).