أسود الرافدين: مستعدون لودية طاجيكستان

2021/05/24 | 18:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد لاعبو منتخبنا الوطني جاهزيتهم لخوض مباراتهم الودية اليوم مع منتخب طاجيكستان استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر وبطولة كأس آسيا بالصين.وقال لاعب المنتخب الوطني ضرغام إسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "اللاعبين على اتم الجاهزية لمباراة طاجيكستان اليوم ومن بعدها مباراتنا الودية مع النيبال لتطبيق ما تم طرحه من توجيهات من قبل الجهاز الفني في الوحدات التدريبية التي جرت في البصرة"، مبيناً أن "معسكر البصرة عاد بفائدة كبيرة على اللاعبين خصوصاً بعد تحديد المباراتين الوديتين".من جانبه أكد اللاعب مصطفى محمد لـ(واع)، أن "نتائج المباريات الودية تعطي دافعاً معنوياً للاعبين في تقديم ما هو افضل في المباريات الرسمية"، مضيفاً أن: " تصدر العراق للمجموعة في التصفيات يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على الصدارة والتأهل بجدارة للدور الثاني من التصفيات وهي ليست بالمهمة الصعبة على اسود الرافدين".فيما قال اللاعب ميثم جبار لـ(واع)، إن "الأجواء في البصرة مشابهة لأجواء البحرين وهذا جانب من فوائد معسكر البصرة"، مبيناً أن "الجميع أدَّى ما عليه من واجبات داخل الحصة التدريبية، وهنالك اصرار من اللاعبين في تحقيق نتائج ايجابية في التصفيات".وتابع جبار أن "غياب بعض اللاعبين عن صفوف المنتخب لا يؤثر على الفريق بشكل مباشر مع وجود عدد كاف من النجوم اللامعين"، لافتا الى أن "نتيجة المباراة الودية تشكل أهمية بقدر أهمية المعسكر وتطبيق ما أراده الجهاز الفني من اللاعبين".

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