مجلس الوزراء يوافق على تمويل التعاقد مع أطباء عرب للعمل في اهوار ذي قار

2021/05/24 | 18:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وافق مجلس الوزراء، الاحد، على تمويل التعاقد مع اطباء عرب للعمل في مناطق الاهوار بمحافظة ذي قار.وذكر بيان لمكتب المحافظ، انه” بناءً على طلب المحافظ احمد غني الخفاجي ، حصلت موافقة رئيس الوزراء على تمويل التعاقد مع أطباء عرب للعمل في المؤسسات الصحية في مناطق الأهوار”.

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