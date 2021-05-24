2021/05/24 | 18:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية لحملة ضخمة لتطعيم 10% من سكان كل بلد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية لحملة ضخمة لتطعيم 10% من سكان كل بلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).