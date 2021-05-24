منطقة في العراق تمنح جوازا دوليا خاصا بالملقحين بكورونا

2021/05/24 | 18:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الاثنين، منح جواز دولي خاص بالملقحين بكورونا، داعية المواطنين لاخذ لقاح كورونا.

وقال وزير صحة الاقليم سامان برزنجي في مؤتمر صحفي، اليوم (24 ايار 2021)/ إن "وزارة الصحة الاتحادية تواصل إرسال وجبات اللقاح ضد فايروس كورونا، وهناك وجبة جديدة وصلت اليوم".

وأضاف، أن "عدد جرعات اللقاح المرسلة من الحكومة الاتحادية بلغت 164300 جرعة لقاح".

واوضح،، إلى أن "عدد الموطنين الملقحين في الإقليم بلغ مئة ألف مواطن، وكل ملقح سيزود بجواز دولي خاص باللقاح (هوية إلكترونية) مزودة برقم خاص يستخدم دوليا وفي جميع المطارات والجهات المختصة".

وكانت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، قد اعلنت قبل ايام عن تطعيم نحو نصف مليون مواطن في العراق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

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