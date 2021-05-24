2021/05/24 | 18:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبحث تنفيذ الموازنة.. حكومة كوردستان تكشف موعد زيارة وفدها لبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/24 | 18:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبحث تنفيذ الموازنة.. حكومة كوردستان تكشف موعد زيارة وفدها لبغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبحث تنفيذ الموازنة.. حكومة كوردستان تكشف موعد زيارة وفدها لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).