2021/05/24 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، الاثنين، إن طائرتها التي احتجزت للتفتيش الأمني في مطار مينسك في بيلاروس، أقلعت متوجهة نحو وجهتها في فرانكفورت بعد تأخير لساعتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقلاع طائرة لوفتهانزا من بيلاروسيا بعد تأخير بسبب "إنذار أمني" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقلاع طائرة لوفتهانزا من بيلاروسيا بعد تأخير بسبب "إنذار أمني" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).