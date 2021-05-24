2021/05/24 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر امني في ديالى، الاثنين، عن توسيع دائرة مسك الاراضي الزراعية على الحدود مع صلاح الدين لتامين افضل لقاعدة بلد الجوية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" خطة اعادة الانتشار ومسك المناطق الزراعية على ضفتي نهر دجلة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين والتي بدات قبل 4 اسابيع توسعت لتشمل 6 مناطق لادخالها ضمن مايعرف بالكماشة الامنية من ناحية التشديد والمتابعة والرصد".

واضاف المصدر،ان" الاجراءات تاتي ببناءً على اوامر عليا من بغداد من اجل تامين افضل واكبر لمحيط قاعدة بلد الجوية التي استهدفت اكثر من مرة بصواريخ كاتيوشا"، لافتا الى ان الاجراءات مشددة وهناك تفعيل للرصد الاستخباري خاصة في المناطق التي كانت منطلق للاستهدافات السابقة".

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