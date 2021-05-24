نجدة بغداد تحصي واجباتها الامنية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية

2021/05/24 | 18:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية نجدة بغداد ،اليوم الاثنين، عن تنفيذ واجبات ومهام امنية خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.

وافادت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز نجدة بغداد من القبض على متهم وضبطت بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال وجهاز لتعاطي للمخدرات ضمن منطقة شارع فلسطين من قبل دوريات نجدة الكندي، فيما تم ضبط ١٣ سيارة "عليها اشارات حجز" ضمن مناطق متفرقة، كما القت مفارز النجدة القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة، فضلا عن القاء القبض على ٥٢ متسولا".

واضافت المديرية انه "تم ضبط 40 من السيارات المخالفة للتعليمات القانونية والمظللة وبدون لوحات تسجيل حيث تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

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