الدور الرجعي للحوار المتمدن - فؤاد النمري

2021/05/24 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري تأسس الحوار المتمدن منبراً لليسار كما يلح مؤسسوه على تأكيد ذلك .



لكن ما يدعو للإشتباه بهؤلاء المؤسسين هو أنهم لا يعلمون من أي طينة هي طينة اليساريين ولأي طبقة إجتماعية هم ينتسبون بصورة عامة طالما أن تحديد الطبقة هو المؤشر الدال على المبادئ والسياسات الأبلغ من أي دلالة أخرى .



هل اليساريون ينتسبون لطبقة العمال أم لطبقة البورجوازية الوضيغة والفرق كبير بين الإفتراضين ؛ فلو كانوا من العمال لما تساءلنا ......





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