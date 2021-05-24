السراسنة الهاجريون، الإسماعيليون - فريدة رمزي شاكر

2021/05/24 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر ﻿-;-﻿-;-﻿-;-﻿-;-﻿-;-﻿-;-﻿-;-﻿-;- لكل تاريخ رسمي،تاريخ أخر موازي له محفور في ذاكرة الشعوب،لهذا اغلب تاريخ العرب مشكوك فيه ، تاريخ زائف وغير مُعاش ولأن الحكام العرب هم من أملوا هذا التاريخ لكُتَّابهم الذين إستأجروهم لهذا الغرض.السراسنة (Saracens) هم الإسماعيليون ،الهاجريون (Hagaren) أحفاد هاجر، حيث جاء إسم السراسنة من اليونانية واللاتينية عصر الإمب ......





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