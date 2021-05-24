2021/05/24 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الإثنين، عزمها رفع طلب بتعديل قانون الغرامات والرسوم إلى مجلس الوزراء، ينسجم مع الوضع الاقتصادي الراهن.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور: سنرسل كتاباً لمجلس الوزراء بشأن قانون الغرمات المركز الخبري الوطني.

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