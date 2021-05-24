تحديد موعد زيارة وفد اقليم كوردستان الى بغداد

2021/05/24 | 18:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت رئاسة حكومة اقليم كوردستان خلال اجتماع خاص اليوم الاثنين، مسودة مشروع قانون موازنة اقليم كوردستان واخر المعلومات الخاصة بالمصاريف والايرادات.

واكد الاجتماع ضرورة ان يكون قانون الموازنة شفافا حول الوضع المالي في اقليم كوردستان، وفي هذا الاطار تم تكليف الوزارات المعنية لاعداد اخر ملاحظاتها حول مسودة مشروع قانون الموازنة حتى يصدق مجلس الوزراء على مسودة مشروع القانون في المستقبل القريب وارساله الى برلمان كوردستان.

وفي محور اخر من الاجتماع، جرى الحديث حول تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، حيث لم يتم صرف المستحقات المالية لاقليم كوردستان حتى الان وفق القانون، رغم استعداد الاقليم لتنفيذ التزاماته، وبشان ذلك تم تكليف الوزراء المعنيين بالاستمرار في اتصالاتهم مع وزراء الحكومة الاتحادية ومن المقرر ان يزور وفد اقليم كوردستان بغداد الاسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ قانون الموازنة العامة.

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