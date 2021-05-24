نشطاء وتنسيقيات يحشدون لتظاهرة عارمة في بغداد

2021/05/24 | 18:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت تنسيقيات احتجاجية في العراق، تحشد لتظاهرات "كبيرة" من المقرر أن تنطلق يوم غد الثلاثاء في العاصمة بغداد.

وقال مراسلنا (24 ايار 2021) إن "النشطاء والتنسيقيات يحشدون منذ أيام للخروج بتظاهرة كبيرة في بغداد يوم غد الثلاثاء، واعتبروا هذه التظاهرة تجددا في الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأول من أكتوبر 2019".

وأضاف، أن "المحتجين حددوا ثلاث نقاط للتظاهر، وهي ساحات الفردوس والتحرير والنسور في العاصمة بغداد".

ويجهز النشطاء وفقا لمراسلنا، شعارات وهتافات تتعلق بضرورة محاربة الفساد، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وتحقيق الرقابة الدولية على الانتخابات.

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