العراق يصعد من لهجته مع إسرائيل ويطالب بجملة أمور

2021/05/24 | 18:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاثنين، الدول الإسلامية بمقاطعة البلدان المتعاونة مع الكيان الصهيوني اقتصاديا.

جاء ذلك في كلمة القاها الكعبي خلال اجتماع اتحادات مجالس منظمة التعاون الإسلامي المنعقد اليوم، (24 ايار 2021)، في العاصمة الإيرانية طهران.

ودعا رئيس الوفد العراقي حسن الكعبي، "الأمم المتحدة لاصدار قرارات ملزمة لإدانة العدوان الصهيوني على القدس الشريف وغزة وباقي المدن الفلسطينية، والضغط على المجتمع الدولي لاعتبار الهجمات الصهيونية جرائم حرب لمخالفتها لكل المواثيق والأعراف المقرة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتعويض الشعب الفلسطيني عن كامل الأضرار الناجمة عن تلك الاعتداءات".

وشدد الكعبي، على "محاكمة المجرم نتنياهو وعصابته وفق القانون والمواثيق التي تسير عليها المحكمة الدولية لما ارتكبه من مجازر بحق الشعب الفلسطيني"، داعيا الى "إعادة صياغة العلاقات الإقتصادية مع الكيان الغاصب والدول الداعمة له من خلال مقاطعة المنتجات والبضائع والتعاملات المالية والتجارية مع هذه الدول".

وأشار الى "الإستفادة من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي للتعريف بالحق الفلسطيني وحجم العدوان، مستهجنا المواقف الضعيفة لمنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية العالمية مع حجم المآسي والمعاناة الفلسطينية، فيما طالب برلمانات الدول الإسلامية بالعمل على بلورة رأي عام محلي وإقليمي ودولي للمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض المواقف الحكومية المتواطئة والمخالفة للاستحقاقات الشرعية والإنسانية".

وأضاف البيان، ان الكعبي "طالب بتفعيل العمل البرلماني في البلدان الإسلامية والعربية لالزام الجهات الحكومية بعدم اتخاذ مواقف تخص القضية الفلسطينية سيما في موضوعات التصالح أو التطبيع مع الكيان الصهيوني دون إستحصال موافقات البرلمان، وفسح المجال أمام التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني بالتوسع عالميا لأخذ دور بناء في مجالات السياسة الدولية لصالح فلسطين، واقتران ذلك بتخفيض الدور الدبلوماسي للكيان الصهيوني حسب نوع ودرجة التمثيل في كل بلد".

وأكد النائب الأول، على "العمل بكل قوة وعزيمة لرفع الحصار الظالم عن غزة واعداد العدة اقتصاديا وماليا ولوجستيا لإطلاق حملة اعمار واسعة لما حل فيها وفي بقية المدن الفلسطينية من دمار وتخريب، وانشاء مراكز بحثية متخصصة في البلدان الاسلامية والاهتمام بالتقويم والتطوير النوعي والكمي والمعلوماتي لهذه المراكز لتمارس مهاما مركزة في تحصيل مصدر المعلومة وتغذية العقل الجمعي بالآراء الصحيحة وتوجيه بوصلة الصراع مع الكيان الصهيوني بالإتجاه السليم".

ولفت البيان إلى ان "الاجتماع خلص إلى دراسة واعتماد لمشروع الإعلان واعتماد تقرير لجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن الاتحاد".

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