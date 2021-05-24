ضبط 40 سيارة مخالفة و52 متسولا.. نجدة بغداد تعلن حصيلة المهام المنفذة خلال 24 ساعة

2021/05/24 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد ،اليوم الاثنين، عن تنفيذ واجبات ومهام امنية خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد، مبينة انها تضمنت ضبط اكثر من 40 سيارة مخالفة وقرابة 52 متسولا.

وافادت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تمكنت مفارز نجدة بغداد من القبض على متهم وضبطت بحوزته مواد مخدرة نوع كرستال وجهاز لتعاطي للمخدرات ضمن منطقة شارع فلسطين من قبل دوريات نجدة الكندي، فيما تم ضبط 13 سيارة "عليها اشارات حجز" ضمن مناطق متفرقة، كما القت مفارز النجدة القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة، فضلا عن القاء القبض على 52 متسولا".

واضافت المديرية انه "تم ضبط 40 من السيارات المخالفة للتعليمات القانونية والمظللة وبدون لوحات تسجيل حيث تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

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