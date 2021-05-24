طقس العراق.. انخفاض في درجات الحرارة خلال هذه الأيام- عاجل

2021/05/24 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، عن توقعات الطقس في عموم مناطق العراق خلال الايام المقبلة.

وقال عطية في بيان له انه "من المتوقع ان يكون هناك انخفاضا متوقعا في درجات الحرارة الثلاثاء والاربعاء في كافة المدن وتعود لترتفع ابتداء من الخميس"، مبينا ان "السحب الرعدية الممطرة تتواجد في اجواء نينوى حاليا، وبعض السحب الرعدية تؤثر على الكويت وتتجه نحو مناطق من جنوب العراق".

وأضاف ان "نشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية متوقعة ان تكون مساء اليوم في وسط البلاد والفرات الاوسط وبادية الجنوب".

وتوقع ان "تكون سيادة الرياح الشمالية الغربية المعتدلة في كافة المدن عدا مدن شمال البلاد يوم غد ستكون ساكنة في اغلب الاماكن".

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