وزير التربية: لم نحدد حتى الآن طريقة الامتحانات للصفوف غير المنتهية

2021/05/24 | 18:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلن وزير التربية علي حميد اليوم الاثنين 2021/05/24 عن قرب تحديد موعد امتحانات الصفوف المنتهية مؤكداً انهم لم يحددوا حتى اللحظة طريقة الامتحانات للمراحل الغير منتهية.واشار الى ان “تحديد موعد الامتحانات النهائية سيتم قريباً للصفوف المنتهية وتشمل السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي”.ولازال مستقبل السنة الدراسية في العراق مجهول نظرا …

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