الحكيم يدعو إلى اجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشباب

2021/05/24 | 19:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شدد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، الاثنين، على اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد وتمكين الشباب باعتبارهم الشريحة الاكبر.

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وذكر بيان للمكتب الاعلامي للحكيم، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 أيار 2021)، أن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم أشار، خلال لقائه في مكتبه ببغداد اليوم عددا من شيوخ ووجهاء العشائر الى الدور المهم للعشائر العراقية الكريمة في حاضر العراق ومستقبله"، مؤكدا على "ضرورة إنتقال العراق من حالة اللاإستقرار الى الإستقرار بعد تحديات كبيرة وخطيرة مرت على العراقيين وخرجوا منها منتصرين".

وأكد الحكيم على "ضرورة إجراء الإنتخابات القادمة في موعدها المحدد دون الاكتراث للأصوات التي تدعو لتأجيلها او الغائها، كون هذا المسار يؤدي بالبلد الى المجهول"، مؤكدا على "ضرورة أن يتنافس الجميع ضمن إطار القانون وبعيدا عن لغة السلاح".

ودعا الى "إشراك الشباب في المرحلة القادمة وتمكينهم كونهم يمثلون الشريحة الأكبر وأهمية الإستماع لهم وتلبية مطالبهم موضحا أن تحالف قوى الدولة الوطنية يضم القوى السياسية المعتدلة التي تؤمن بقوة الدولة ودعمها وتقويتها وبالتالي تحقيق الإستقرار في ظل دولة قوية مهابة".

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