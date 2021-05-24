لنقرأ ماركس وانجلز معا 10 - ثامر الصفار

2021/05/24 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ثامر_الصفار انجلز والكاهن مالثوسبعد لقائهما السريع في مدينة كولون في أواخر عام 1842، توجه انجلز الى إنكلترا ليعمل كاتبا في مصنع النسيج الذي يملكه والده شراكة مع أحد الأصدقاء، في حين ظل ماركس يعمل محررا في الصحيفة الرينانية.



وكان الصراع داخل حركة الهيغليين الشباب في أوجه، وبسببه تولدت فكرة الكتابة عن أهمية دراسة الاقتصاد السياسي الذي «ظهر كنتيجة طبيعية لانتشار التجارة» هذا الاقتصاد الذي يصفه انجلز بأنه «عل ......





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