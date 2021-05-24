حالات الشفاء تزيد على الاصابة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/05/24 | 19:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان بيان الموقف الوبائي لليوم الاثنين، مؤكدة تسجيل 593 اصابة جديدة بالفايروس خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيانها انها اجرت خلال المدة المحددة 9691 فحصا مخبريا اثبتت اصابة 593 مواطنا منهم 136 في اربيل و268 في السليمانية و184 في دهوك و5 في رابرين، فيما شفي 803 مصابين منهم 273 في اربيل ، و210 في السليمانية، و265 في دهوك، و10 في حلبجة، و42 في كرميان و3 في رابرين.

واشار البيان الى وفاة 8 مصابين بالفيروس منهم 4 في السليمانية و1 في دهوك و2 في كرميان و1 في رابرين.

هذا وحسب البيان فإن الوزارة ومنذ تفشي الفايروس اجرت 1812300 فحصا مخبريا، وتم تسجيل 166051 اصابة بالفيروس، فيما شفي 150641 مصابا، وتوفير 4229 مصابا، بينما يرقد 11181 مصابا في المستشفيات لتلقي العلاج والعناية الطبية.

PUKmedia / خاص

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