بعد كشفه لتهريب مئات المليارات.. المالكي يطالب بمساءلة رئيس الجمهورية برهم صالح

2021/05/24 | 19:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالب النائب عن كتلة دولة القانون حسين المالكي، الاثنين، بإستضافة ومساءلة رئيس الجمهورية برهم صالح، بعد كشفه لتهريب مئات مليارات الدولارات الى خارج العراق.

وذكر المالكي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (24 ايار 2021)، ان "هناك اموالا مهربة الى خارج العراق كما ورد على لسان رئيس الجمهورية برهم صالح، وعلى الجهات المسؤولة عن هذا الملف استضافة ومساءلة السيد رئيس الجمهورية عن هذه المعلومات ومصير هذه الاموال والمسؤولين عن تهريبها ومحاسبة الفاسدين".

واضاف، انه "ستكون لنا وقفة بهذا الخصوص في يوم، السبت، المقبل للمطالبة بهذه الاموال وارجاعها، وخاصة في هذه الايام، لان العراق في امس الحاجة لعودة هذه الاموال من اجل صرفها على خدمات الكهرباء والماء والطرق والجسور وغيرها".

واوضح، انه "سنتابع بإذن الله ونعطيكم اجوبة شافية وكافية بهذا الشأن".

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