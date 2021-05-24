2021/05/24 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت جمعية المصنعين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، تكبد الشركات الإسرائيلية 1.2 مليار شيكل (368 مليون دولار) خلال 11 يوما من القتال بين قوات الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.وقالت الجمعية، التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصواريخ الفلسطينينة تستهدف الشركات الإسرائيلية وخسائر لمئات الملايين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصواريخ الفلسطينينة تستهدف الشركات الإسرائيلية وخسائر لمئات الملايين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصواريخ الفلسطينينة تستهدف الشركات الإسرائيلية وخسائر لمئات الملايين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).