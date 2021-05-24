ملف الصحراء وجيب سبتة.. علاقات المغرب بأوروبا على صفيح ساخن

2021/05/24 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد علاقات المغرب ببعض الدول الأوروبية تقلبات لافتة في الأيام الأخيرة، ولا سيما مع إسبانيا وألمانيا، وهو ما يرى فيه متابعون سببا قد "يؤثر على مستقبل العلاقات بين المملكة وأوروبا".

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