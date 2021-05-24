الأمم المتحدة تطلق مشروعاً لمكافحة الفساد في العراق

2021/05/24 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “undp”، اليوم الاثنين، مشروعا يدعم الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة في العراق.

وقالت الامم المتحدة في بيان صحفي ،انها “أطلِقت مبادرة بقيمة 15 مليون يورو تهدف إلى الحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة العامة في العراق بالشراكة بين بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات الدولة الإتحادية وإقليم كردستان العراق.

وبينت ان “البرنامج يعتمد مشروع “دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية “على الجهود الوطنية العراقية لتعزيز الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة ويدعم العراق للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة الفساد”.

واضافت انه “يهدف إلى تحسين الإطار التشريعي والاستراتيجي في البلاد لمكافحة الفساد ودعم قطاع العدالة لمعالجة جرائم الفساد بشكل أكثر فعالية ودعم جهود تطوير المحاكم التجارية وآليات التحكيم، كما أنه سيمكّن المجتمع المدني العراقي من القيام بدور فاعل”.

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